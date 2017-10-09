Омскую область возглавил молодой технократ, заявил политолог

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Назначение эсера временно исполняющим обязанности губернатора Омской области говорит о соблюдении "партийной квоты", а сам Александр Бурков — молодой технократ в политической сфере, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин.

Президент Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков. Назаров занимал пост губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

"Власть соблюдает так называемую "партийную квоту" по губернаторам при принятии своих решений. Сюда вписывается и ротация в Орловской области и решение по Омской области. Соблюдается принцип партийной квоты – раз. Но это является не единственным условием. Второе – назначают управленца, который способен выстроить элитный баланс, потому что Омская область всегда характеризовалась конфликтом между губернатором и руководителем областного центра", — сказал Салин РИА Новости.

Он отметил, что предыдущему губернатору Константину Полежаеву такой конфликт с мэром Омска стоил губернаторского поста, отправили в отставку и мэра. При Назарове, по его словам, происходило то же самое, но в гораздо "менее ярко выраженной форме".

"Поэтому задача, которая будет стоять перед новым губернатором, — выстроить внутриэлитный консенсус, и господин Бурков считается политтехнологом, который способен выстраивать такие консенсусы. Грубо говоря, его тоже можно отнести к так называемым молодым технократам, но в политической сфере", — сказал эксперт.

По его словам, с учетом необходимости сохранения "партийной квоты" и задач, которые будут стоять перед новым губернатором, выбор можно назвать укладывающимся в логику и закономерным.