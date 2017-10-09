Памфилова: "Я не волшебница, быстрых плодов не будет"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совершенствование избирательной системы уже дает свои плоды, но в целом этот процесс потребует длительных мер, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, добавив, что она "не волшебница" и быстрых результатов ждать не стоит.

В понедельник глава ЦИК встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили итоги единого дня голосования 10 сентября, коснулись вопроса о том, какие из опробованных в этом году новаций стоит задействовать на выборах главы государства. Памфилова, в частности, доложила президенту, что ЦИК России получил рекордно мало жалоб по выборам в единый день голосования в нынешнем году, претензий по новациям на выборах практически не было, и предложила подумать о том, чтобы присвоить статус наблюдателей общественным объединениям. Кроме того, представитель Центризбиркома считает, что настроение членов избирательных комиссий меняется, они уже не боятся давления извне, доверие к такой работе растет.

"Я не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведем системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты", — сказала глава ЦИК на встрече с Путиным.

После выборов в Думу в 2011 году за тогдашним главой ЦИК России Владимиром Чуровым закрепилось прозвище "волшебник", которое он получил от Дмитрия Медведева, занимавшего в то время должность президента России. Тогда, докладывая президенту о результатах голосования, Чуров отметил, что догадывался о том, что явка будет более 60%. Президент в ответ на этот прогноз сказал: "да вы волшебник!", на что Чуров ответил: "Я только учусь".