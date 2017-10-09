ЦИК планирует каждый год наращивать число КОИБов

Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото

Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ЦИК России планирует каждый год планомерно наращивать число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), к выборам президента РФ в 2018 году планируется использовать примерно 12 тысяч таких устройств, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она напомнила, что сейчас в стране есть только около 5,7 тысяч таких комплексов, а "потребность огромная".

"Мы сейчас инициировали, как минимум в президентской кампании их удвоим, а с учетом того, что Москва и Московская область тоже сами закупают, предполагаем, что примерно 12 тысяч будет, то есть более чем в два раза, в 2,5 раза. И будем каждый год планомерно наращивать, поскольку это современная техника, которая вызывает большое доверие", — сказала глава ЦИК.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.