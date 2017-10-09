ЦИК получил очень мало жалоб по единому дню голосования, сообщила Памфилова

Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2017

Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2017

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ЦИК России получил рекордно мало жалоб по выборам в единый день голосования в нынешнем году, сейчас Центризбирком продолжает работу по возможным нарушениям в ходе выборов в Дагестане, Саратовской области и подмосковных Мытищах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По этой кампании вообще рекордно мало жалоб. Что касается региональных кампаний, то резко сократилось количество обращений со стороны депутатов. Из общего количества обращений где-то 18 процентов – то, что касалось жалоб, каких-то обращений по выборам губернаторов, заксобраний", — сказала Памфилова на встрече.

Вместе с тем, 80% от числа всех жалоб были связаны с муниципальными избирательными кампаниями, и в основном с тем, что касается досрочного голосования, напомнила она.

"Это головная боль, которая у нас остается, как, с одной стороны, максимально обеспечить права людей, а с другой стороны, чтобы это досрочное голосование не использовалось для каких-то, скажем, злоупотреблений. Мы сейчас над этим думаем", — уточнила глава ЦИК.

В ходе встречи она также поблагодарила президента за внимательное отношение к материалам ЦИК о ходе кампаний в единые дни голосования прошедшего и нынешнего годов.

"Сейчас при кадровом обновлении в регионах, при формировании кадровой политики вы в том числе учитывали и наши материалы, материалы ЦИКа, о том, как проходили кампании в единый день голосования и 2016-го, и 2017 года. Это очень важно", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что ЦИК "практически подчистил все "хвосты", которые оставались" по итогам выборов 2016 года. "Сейчас завершаем. По трем регионам – был Дагестан, сейчас Мытищи Московской области и по Саратовской области – по трём кампаниям работает комиссия", — добавила глава ЦИК.