ЦИК получил очень мало жалоб по единому дню голосования, сообщила Памфилова

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ЦИК России получил рекордно мало жалоб по выборам в единый день голосования в нынешнем году, сейчас Центризбирком продолжает работу по возможным нарушениям в ходе выборов в Дагестане, Саратовской области и подмосковных Мытищах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По этой кампании вообще рекордно мало жалоб. Что касается региональных кампаний, то резко сократилось количество обращений со стороны депутатов. Из общего количества обращений где-то 18 процентов – то, что касалось жалоб, каких-то обращений по выборам губернаторов, заксобраний", — сказала Памфилова на встрече.
Вместе с тем, 80% от числа всех жалоб были связаны с муниципальными избирательными кампаниями, и в основном с тем, что касается досрочного голосования, напомнила она.
"Это головная боль, которая у нас остается, как, с одной стороны, максимально обеспечить права людей, а с другой стороны, чтобы это досрочное голосование не использовалось для каких-то, скажем, злоупотреблений. Мы сейчас над этим думаем", — уточнила глава ЦИК.
В ходе встречи она также поблагодарила президента за внимательное отношение к материалам ЦИК о ходе кампаний в единые дни голосования прошедшего и нынешнего годов.
"Сейчас при кадровом обновлении в регионах, при формировании кадровой политики вы в том числе учитывали и наши материалы, материалы ЦИКа, о том, как проходили кампании в единый день голосования и 2016-го, и 2017 года. Это очень важно", — сказала Памфилова.
Она уточнила, что ЦИК "практически подчистил все "хвосты", которые оставались" по итогам выборов 2016 года. "Сейчас завершаем. По трем регионам – был Дагестан, сейчас Мытищи Московской области и по Саратовской области – по трём кампаниям работает комиссия", — добавила глава ЦИК.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.