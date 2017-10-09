Путин поручит ГП и СК "довести до ума" дела о нарушениях на выборах

Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. 9 октября 2017

Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. 9 октября 2017

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой пообещал поручить Генеральной прокуратуре и Следственному комитету "довести до ума" дела о нарушениях, допущенных в ходе единого дня голосования.

Глава ЦИК информировала президента об итогах избирательных кампаний и проведении единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Ранее в ЦИК сообщали, что за нарушения в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 12 уголовных дел, в единый день голосования 10 сентября — только одно.

"Практически многие "хвосты" подчистили, сейчас уже "хвостики" по этой кампании, маленькие "хвостики" остались. Я думаю, что в ближайшее время то, что по нашей части, сделаем, слово будет за правоохранительными органами. Очень бы хотелось, чтобы по ряду случаев наши Генеральная прокуратура и Следственный комитет довели дело до ума", — сказала Памфилова на встрече.

"Все поручения будут даны на этот счет", — ответил президент.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.