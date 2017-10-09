ЦИК: видеонаблюдение позволит следить за вводом данных в ГАС "Выборы"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Видеонаблюдение в территориальных избиркомах позволит представителям партий и наблюдательского сообщества контролировать процесс ввода протоколов в ГАС "Выборы", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"Впервые мы вывели всю систему общественного контроля на беспрецедентно высокий уровень, такого никогда не было. И мало где, в каких странах есть то, что сейчас в законе предполагается — видеонаблюдение", — сказала Памфилова.

Она отметила, что многие регионы в ходе единого дня голосования по своей инициативе также организовали видеонаблюдение, в том числе в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК).

"И сейчас регионы тоже по своей инициативе многие опробовали, впервые мы вводим видеонаблюдение и в территориальных избирательных комиссиях. А это что значит? Группы и представители из разных партий, включая представителей наблюдательского сообщества, могут полностью контролировать процесс, ввод протоколов в систему ГАС "Выборы". То есть создали все условия", — заявила глава Центризбиркома.

Видеонаблюдение планируется организовать примерно на 40 тысячах избирательных участков, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей. Как сообщал замглавы ЦИК России Николай Булаев, видеокамерами рассчитывают оснастить все избирательные участки в областных и районных центрах, а также крупных населенных пунктах муниципального уровня. Памфилова ранее сообщала, что видеокамерами, помимо избирательных участков, впервые оборудуют и территориальные избиркомы. Булаев отмечал, что затраты на организацию видеонаблюдения в целом составят порядка 3 миллиардов рублей.