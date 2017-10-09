Настроение членов избирательных комиссий меняется, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Настроение членов избирательных комиссий меняется, они не боятся давления извне, доверие к работе растет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается человеческого фактора: хотела сказать, что настроение изменилось, люди знают, что если кто-то где-то, какой-то администратор… Чем ниже выборы – тем больше нарушений, тем больше там решаются собственные проблемы, иногда далекие от государственных. И сейчас члены наших комиссий разных уровней знают, что если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, помимо того что есть новая статья Уголовного кодекса, которая приводит к уголовной ответственности, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть администрация президента, что их защитят. Это меняет настроение", — сказала Памфилова на встрече.

"Моя мечта, чтобы в избирательные комиссии шли лучшие, чтобы туда был конкурс. Чтобы было престижно, чтобы люди гордились, что они выполняют высокую государственную, общественную миссию в интересах наших людей, стоят на страже Конституции и закона. И это настроение сейчас пошло, передается", — отметила она.

Путин ответил, что "в конечном счете, это доверие к власти".