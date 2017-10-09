Медведев предложит кандидатов на должность секретаря Генсовета ЕР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев в соответствии с уставом партии внесет свои предложения по кандидатурам на должность секретаря генсовета, сообщил новый глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее Неверов, избранный новым главой думской фракции ЕР, заявил, что в понедельник напишет заявление о сложении полномочий секретаря генсовета партии в связи с невозможностью занимать оба поста.

"Такое заявление (о сложении полночей секретаря генсовета партии) направлю. Председатель в соответствии с уставом примет решение, и обратится в генеральный совет, и внесет свои предложения", — сказал Неверов журналистам.