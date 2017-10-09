ЦИК анализирует работу региональных избиркомов на выборах в 2016-2017 годах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ЦИК анализирует, как провели единые дни голосования 2016 и 2017 годов новые руководители региональных избиркомов, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас идет серьезное обновление кадров. Примерно на девять лет идет возрастное омоложение членов комиссий. У нас до 40% сейчас руководящий состав комиссий субъектов Федерации сменился, мы тоже анализируем, как они провели эти две кампании", — сказала Памфилова на встрече.

По ее словам, число представителей от государства в комиссиях снижается. "Если взять 85 субъектовых комиссий, то сейчас там в среднем присутствует где-то по 7–8 партий, а в общей сложности – представители 33 партий, то есть помимо четырех парламентских еще представители 29 партий. Вот вам контроль, только работайте, мы вас будем обучать", — пояснила на примере глава ЦИК.