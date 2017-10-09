Неверов предложил кандидатуру Тимофеевой на пост вице-спикера Госдумы от ЕР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новый глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

Пост вице-спикера от ЕР остался вакантным после назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана.

"В связи с этим вношу предложение по кандидатуре на должность заместителя председателя Госдумы — кандидатуру Тимофеевой Ольги Викторовны, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды", — сказал Неверов на заседании фракции.

Депутаты-единороссы кандидатуру Тимофеевой поддержали.