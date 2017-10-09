Памфилова рассказала Путину, как прошли новации на сентябрьских выборах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что претензий по новациям на выборах практически не было, вызывает озабоченность только муниципальный фильтр.

На встрече в понедельник глава ЦИК информировала президента об итогах избирательных кампаний и проведении единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Памфилова напомнила, что был проведен в конце сентября "круглый стол" с представителями экспертного сообщества в ЦИК.

"Смотрели, анализировали, что удалось, что не удалось, как прошли новации. Еще раз хочу сказать, что претензий по новациям практически не было. Единственное, что вызывает озабоченность, – это так называемый муниципальный фильтр", — отметила Памфилова.