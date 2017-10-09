Памфилова предложила усилить общественное наблюдение на выборах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила усилить общественное наблюдение на выборах в РФ, присвоив общественным организациям статус наблюдателей.

На встрече в понедельник глава ЦИК проинформировала президента об итогах избирательных кампаний и проведении единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

"Просьба, тоже надо подумать, может, усилить общественное наблюдение, то есть вернуть какие-то общественные организации, они тоже могли бы наблюдать. Надо подумать. Есть также предложения по этому поводу. То есть мы беспрецедентные условия создали для открытости и очень жестко реагируем на те нарушения, которые были", — сказала Памфилова на встрече.