Володин заявил, что Госдуме будет не хватать Владимира Васильева

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуме будет не хватать бывшего руководителя фракции "Единая Россия" в ГД Владимира Васильева.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности Владимира Васильева, до этого занимавшего должности вице-спикера Госдумы и председателя думской фракции "Единая Россия".

"Коллеги, хочу поздравить Владимира Абдуалиевича и сказать, что нам без него будет непросто, нам будет вас, Владимир Абдуалиевич, не хватать в самые тяжелые моменты – когда вы возникаете ниоткуда и подставляете свое плечо", — заявил Володин, выступая на заседании собрании фракции ЕР.

Володин также отметил, что Васильев обладает такими качествами, как надежность и скромность, однако, когда надо занимать позицию и отстаивать интересы нашей страны, он может становиться "как глыба, как скала мужественным".