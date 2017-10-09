Песков назвал законодательство о митингах "сбалансированным"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо планах по смягчению законодательства по митингам и массовым мероприятиям, действующие нормы, по его словам, достаточно сбалансированные.

"Мне неизвестно о каких-либо планах на этот счет. Я об этом не слышал. Законодательство достаточно сбалансированное: вы знаете, что содержатся положения об альтернативных местах проведения, в случае если запрашиваемые места по тем или иным причинам, связанным с жизнедеятельностью населенного пункта, не подходят", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, будет ли смягчение законодательства в этой части обсуждаться на федеральном уровне.

"Поэтому определенная степень гибкости в этом законодательстве присутствует. Но мне неизвестно о каких-то планах в плане дальнейшего совершенствования в настоящее время", — уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.