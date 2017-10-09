Путин обсудит итоги выборов с главой ЦИК

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, обсудят итоги единого дня голосования 10 сентября, а также вопрос о том, какие из опробованных в этом году новаций стоит задействовать при проведении выборов президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он встретится с Памфиловой, встреча давно планировалась. Элла Александровна имеет в виду информировать президента о итогах общего дня голосования, о том, какие новации были апробированы, какой апробация дала результат, что вызывает нарекания, что сработало более эффективно — обо всем она расскажет президенту", — сообщил Песков журналистам в понедельник.

"Разумеется, будет вестись речь и о том, что из положительных практик, которые были задействованы в последний единый день голосования, можно будет эффективно задействовать и в ходе президентских выборов. То есть разговор об избирательной системе и о том, как все функционирует", — добавил пресс-секретарь президента.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.