В России после уничтожения химоружия упразднили профильную госкомиссию

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Госкомиссии по химическому разоружению — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с завершением выполнения РФ обязательств по полному уничтожению химического оружия, постановляю упразднить Государственную комиссию по химическому разоружению", — говорится в указе.

В конце сентября последний килограмм химоружия был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу поздравил Россию с этим событием, назвав его "важным достижением".