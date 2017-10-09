Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы фракции "Единая Россия"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Неверова на пост главы фракции ЕР в Госдуме, сообщается на сайте председателя правительства.

"В соответствии с Уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", — говорится в заявлении Медведева.

Он подчеркнул, что Неверов известен не только партийцам и депутатам других фракций, но и людям по всей стране, его уважают коллеги, сторонники и оппоненты.

"Фракция "Единая Россия" – самая большая в Государственной Думе: у нас 343 мандата. Она требует четкого, уверенного руководства. И Сергей Иванович обладает необходимым для этого опытом и характером. Мы все знаем его как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы. Это непростая парламентская работа. И он успешно занимается ею с 1999 года", — отметил Медведев.

Он также заявил, что Неверов хорошо знает тонкости законотворческого процесса, работал в составе и возглавлял ряд важных комитетов Госдумы, инициировал многие ключевые законопроекты.

"Благодаря позиции Сергея Неверова было налажено эффективное рабочее взаимодействие фракции с правительством, с администрацией президента. Уверен, мы все понимаем, как это важно для принятия стратегических государственных решений. Лидер фракции в Государственной Думе – очень ответственная работа. И на новом посту Сергею Ивановичу Неверову потребуются весь его опыт и знания. Но я не сомневаюсь, что он справится. И оправдает ожидания, которые на него возлагает партия и наши сторонники", — добавляется в заявлении.