Источник рассказал о повестке заседания фракции "Единой России"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вопрос об избрании нового руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме включен в повестку заседании фракции, среди приоритетных кандидатур на этот пост — вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов и первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.
Кроме того, фракция рассмотрит вопрос избрания нового руководителя, среди приоритетных рассматриваются кандидатуры первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и секретаря Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, отметил он.