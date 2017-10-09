Источник рассказал о повестке заседания фракции "Единой России"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вопрос об избрании нового руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме включен в повестку заседании фракции, среди приоритетных кандидатур на этот пост — вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов и первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.

"Сегодня на заседании фракции ЕР в повестке будет ряд вопросов, среди которых — освобождение Владимира Васильева с поста руководителя фракции "Единая Россия" в связи с его переходом на должность врио главы Дагестана", — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, фракция рассмотрит вопрос избрания нового руководителя, среди приоритетных рассматриваются кандидатуры первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и секретаря Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, отметил он.