Назначение врио главы Новосибирской области стало для Травникова сюрпризом

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников признался, что был готов к назначению на пост исполняющего обязанности главы региона, однако назначение в Новосибирскую область стало для него сюрпризом.

Президент России Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

"Во-первых, собственно назначение не явилось сюрпризом, потому что сегодня проводится качественная кадровая работа по подбору кандидатов на должности высших должностных лиц регионов, и внутренне я готовился к возможному назначению. Хотя, честно сознаюсь, даже для меня предложение возглавить Новосибирскую область стало сюрпризом", — сказал Травников журналистам.

Он отметил, что, тем не менее, задача ему поставлена серьезная. "Я готов взяться за ее исполнение и уверен, что оправдаю доверие президента России", — сказал он, добавив, что не испытывал каких-то сомнений, соглашаясь возглавить сибирский регион.

"Я ознакомился с самыми острыми и резонансными проблемами региона и, безусловно, буду переоценивать решения многих проблем, которые сегодня стоят на повестке. Со временем выскажу какие-то свои предложения. Конечно же, ряд задач, которые стоят и перед Новосибирском, и перед областью, все равно придется решать, в том числе задачу по организации современного способа утилизации бытовых отходов. Решения будем искать", — сказал врио губернатора.