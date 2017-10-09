Полпред в СФО рассказал о первых шагах врио новосибирского губернатора

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников начнет работу в новой должности не с "революционных шагов", а со знакомства с регионом, важна преемственность, сказал журналистам в понедельник полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

"Глава региона должен вникнуть в обстановку, которая сегодня здесь, в Новосибирской области, во всех сферах. А самое главное — это консолидация усилий. Если мы сможем совместно объединить все прогрессивные силы для того, чтобы решить задачи, которые поставлены, сделаем хорошие шаги в развитии экономики, так и в социальном плане", — сказал полпред.

Он отметил, что все прекрасно понимают, что экономическая обстановка в Новосибирской области, как и во многих других российских регионах, сегодня непростая, тем более, что сейчас идет бюджетное планирование, подведение итогов реализации указов президента, планирование на следующий год… "Поэтому объем работы очень большой, плюс социально-экономическая обстановка. Вот это сегодня главные задачи. В этом направлении будем работать", — сказал Меняйло.

"У Андрея Александровича сегодня понимание, что он должен погрузиться в проблемы, которые сегодня есть, наиболее острые. Они острые не только потому, что вызвали резонанс, но и потому, что они существуют… Одна из позиций — это преемственность поколений, и не только отец-мать, но и в делах тоже. Сегодня мы обговорили вопрос, что каких-то революционных шагов с первого дня не будет, а будет нормальная работа, и эта работа означает — понять регион и существующие проблемы, понять потенциал и правильно этот потенциал использовать", — добавил Меняйло.