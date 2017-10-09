Травников рассказал о целях на посту врио новосибирского губернатора

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в первую очередь планирует ознакомиться с регионом и не станет спешить с кадровыми решениями; он также считает преждевременным вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах губернатора.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

"Сейчас все ждут каких-то кадровых решений, и они со временем, конечно, появятся. Любой руководитель подбирает команду под себя, но я вас уверяю — поспешных решений не будет и не будет решений о замене людей ради замены. В первую очередь я ознакомлюсь с регионом, с людьми, с которыми я работаю, а там буду принимать решения", — сказал Травников журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о планах баллотироваться в губернаторы на предстоящих в сентябре 2018 года досрочных выборах, он сказал, что говорить об этом пока рано. В своей работе на посту врио губернатора он хочет опереться на опыт экс-главы региона Владимира Городецкого.

"В своей работе я планирую опираться на авторитет и опыт многих уважаемых жителей Новосибирской области и, безусловно, Владимир Филиппович — очень опытный управленец, и его помощь будет бесценна. Конечно же, я этот опыт планирую использовать", — сказал Травников.