Полпред в СФО представил врио новосибирского губернатора Травникова

НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в понедельник представил региональным властям временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

"Нам в Новосибирской области предстоит большая ответственная работа по дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и выполнению задач, поставленных президентом России. Для этого в регионе есть все возможности, потенциал огромен. Самый большой потенциал – человеческий. Уверен в том, что при нормальной работе потенциал региона можно раскрыть и, тем самым, выполнить задачи, поставленные президентом РФ", — сказал Меняйло.

Обращаясь к депутатам всех уровней и представителям политических партий, он заявил, что только консолидация сил поможет "двинуть экономику региона, выполнить предстоящие задачи". По словам Меняйло, самое главное, что могут сделать власти, – это улучшить качество жизни людей.

"Хотел бы обратить внимание на конструктивную работу всех тех, кто считает своим долгом и способен работать на благо простых людей. Сделано много, но еще предстоит сделать больше. Старт определенным направлениям дан. Новосибирская область сегодня регион, который в масштабах всей России значимый… Надеюсь, что эта совместная работа будет организована и получится. Ну а и.о. главы региона прошу учесть опыт, который есть, и результаты, которые здесь есть, и, используя свой опыт и потенциал, организовать работу в интересах наших граждан", — подчеркнул полпред.

В свою очередь врио губернатора Андрей Травников отметил, что президентом перед ним поставлена серьезная задача и он хотел бы приложить максимальные усилия для ее выполнения.

"Безусловно, самые значимые достижения следует закрепить, а начатые проекты поддержать. Надеюсь, что мы совместными решениями это сделаем. Надеюсь на постоянную поддержку всех тех, кто пришел поддержать меня в этот день. Наверняка в большом регионе найдутся силы, которые кроме работы пытаются обозначить конфликтные ситуации… Я обращаюсь с просьбой способствовать объединению усилий для решения наших общих задач", — сказал Травников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". Работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"). В 2006–2010 годах — гендиректор ООО "Электроремонт".

С 2010 по 2012 год Травников занимал пост первого заместителя мэра Череповца. В 2012–2014 годах — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области. С 2014 года по ноябрь 2016 года был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. С ноября 2016 года — мэр Вологды.