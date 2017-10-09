"Яблоко" представит манифест, отражающий задачи либеральных партий

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский во время пресс-конференции в предвыборном штабе партии Яблоко в Москве. Архивное фото

Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский во время пресс-конференции в предвыборном штабе партии Яблоко в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Яблоко" в субботу представит "Либеральный манифест", в котором отражены задачи либеральных партий в исторических условиях, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

"14 октября в конференц-зале партии "Яблоко" пройдет презентация "Либерального манифеста", в котором отражены задачи либеральных партий в новых исторических условиях", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый манифест принял Либеральный интернационал – объединение либералов и либеральных партий всего мира, в который входит "Яблоко". Мероприятие откроет председатель партии Эмилия Слабунова и генеральный секретарь Либерального интернационала Эмиль Кирьяс, говорится в сообщении партии.

Отмечается, что с презентацией "Либерального манифеста" выступят председатель Федерального политического комитета "Яблока", почетный вице-президент Либерального интернационала Григорий Явлинский, вице-президент Либерального интернационала Карл-Хайнц Паке.

"Видеообращения для участников мероприятия подготовили президент Либерального интернационала Жули Миновес Трикель, президент партии "Альянс либералов и демократов за Европу" Ханс ван Баален, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (2013-2016), депутат Европарламента (1996-2004) Астрид Торс", — говорится в сообщении партии.

По данным пресс-службы, на мероприятии ожидаются выступления члена Совета Федерации, сооснователя партии "Яблоко" Владимира Лукина, члена Ученого совета ИМЭМО РАН Евгения Гонтмахера, политолога Бориса Макаренко и других экспертов.

В сообщении партии отмечается, что Явлинский принимал активное участие в работе над документом, а в мае этого года он был избран почетным вице-президентом Либерального интернационала.

Либеральный интернационал был основан в 1947 году, это международная организация, объединяющая более 100 либеральных партий и движений из 90 стран мира. Члены Либерального интернационала занимают ведущие государственные посты во многих странах. В частности, в Европе либералы возглавляют правительства семи стран — Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Словении, Финляндии и Эстонии.

Пятеро либералов являются европейскими комиссарами: Андрус Ансип — заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по единому цифровому рынку, Виолета Булк — еврокомиссар по транспорту, Сесилия Мальстром — по делам торговли, Маргарет Вестегер — по конкуренции, Вера Юрова — по делам юстиции, потребительскому рынку и гендерному равенству.

"Яблоко" — единственная российская партия, которая является полноправным членом Либерального интернационала (с 2002 года). С 1998 по 2002 годы "Яблоко" имело в Либеральном интернационале статус наблюдателя.