Путина поздравили с днем рождения глава Крыма, мэр Москвы и председатель СК

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравили президента страны Владимира Путина с 65-летием, поблагодарив его за поддержку и пожелав успехов.

Президент РФ Владимир Путин празднует в субботу свое 65-летие, почти треть жизни он работает на высших государственных постах.

Аксенов на своей странице в соцсети Facebook назвал Путина "настоящим лидером, человеком, который, проявив стальную волю и твердость характера, сделал невозможное — вернул Крым в состав Российской Федерации". По его словам, с именем Путина связано возрождение России и повышение авторитета страны в мире. Глава Крыма отметил "мудрость и политическую волю" президента, которые "обеспечивают стабильность, мир и согласие в многонациональном российском сообществе".

"Мы благодарны за ту огромную поддержку, которую Владимир Владимирович оказал Крыму в борьбе за воссоединение с исторической родиной. Мы постоянно чувствуем помощь и поддержку президента России в социальных и экономических преобразованиях в республике. Желаем нашему лидеру крепкого здоровья и новых успехов в его благородном служении на благо Отечества", — отметил Аксенов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента через соцсеть "Вконтакте". "Поздравляю нашего президента Владимира Путина с днем рождения. Спасибо ему за постоянное внимание к Москве и москвичам, за помощь в самых сложных и важных городских проектах", — написал он в социальной сети. Собянин пожелал лидеру РФ крепкого здоровья, сил и успехов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил Путину поздравительную телеграмму. Он отметил, что Путин "многое сделал для укрепления России как демократического правового государства, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, поднятия уровня и качества жизни населения". Бастрыкин подчеркнул "богатый опыт и знания, требовательность к себе и подчиненным, компетентность и высокую личную ответственность" российского президента, его авторитет в обществе и доверие избирателей. Председатель СК пожелал Путину "крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы, счастья, благополучия и новых успехов на благо России, во имя ее процветания и мира".