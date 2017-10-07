Илья Яшин возглавил совет депутатов Красносельского района Москвы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Екатерина Кованова. Лидер движения "Солидарность" Илья Яшин в субботу возглавил муниципальный совет депутатов Красносельского района Москвы.

По итогам муниципальных выборов 10 сентября движение "Солидарность" победило в Красносельском районе столицы и получило в совете депутатов района семь мандатов, в то время как "Единая Россия" — три. Яшин тогда заявил, что этот результат позволит движению избрать председателя совета депутатов, которым по договоренности станет он.

"Вступил в должность", — сказал Яшин РИА Новости.

Политик сообщил агентству, что в субботу в соответствии с уставом в совете депутатов состоялось тайное голосование.

"Выборы были альтернативные, фракция "Единой России" из трех человек выдвинула на должность главы муниципального округа Алевтину Николаевну Базееву, действующего на тот момент главу муниципального округа, фракция "Солидарности" в свою очередь выдвинула мою кандидатуру, и соответственно, семь голосов было подано в мою поддержку и три голоса было подано в поддержку представителя ЕР. Таким образом, я был избран главой муниципального округа, соответственно, председателем совета депутатов Красносельского района", — рассказал Яшин.

Ранее политик сообщал агентству, что у движения "Солидарность" много идей по работе в районе, связанных с капитальным ремонтом и жилищным хозяйством, но в первую очередь нужно выполнить предвыборные обещания.