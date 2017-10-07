Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с юбилеем

БАКУ, 7 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина, который в субботу отмечает 65-летие, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

"Глава государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности во имя благоденствия российского народа, крепкого здоровья", — говорится в сообщении.

Путин выразил признательность президенту Алиеву за оказанное внимание и поздравление.

Как уточняет пресс-служба, во время телефонного разговора главы государств "выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией, опирающиеся на принципы стратегического партнерства, и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями по перспективам сотрудничества стран".