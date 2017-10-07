Пушкарев пойдет на выборы, если его оправдают, заявил врио главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев сможет пойти на выборы главы города, если правосудие признает его невиновным.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Я Пушкарева хорошо знал, когда работал в Росрыболовстве. Я не знаю, что он там хотел, – на это есть правосудие. Я считаю, что он мужик грамотный, и бизнес умеет вести, и команду хорошую сделал в мэрии… Загонять город в безвластие – нельзя так делать. Разберись со своим делом, а если разобрался – приходи обратно, и народ тебя изберет. Победил по правосудию, думаю, на выборах его бы избрали. Зная его, это было бы по-мужски правильно, город немножко страдает", — сказал Тарасенко журналистам.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Как полагают следователи, "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.