Пушкарев пойдет на выборы, если его оправдают, заявил врио главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев сможет пойти на выборы главы города, если правосудие признает его невиновным.
"Я Пушкарева хорошо знал, когда работал в Росрыболовстве. Я не знаю, что он там хотел, – на это есть правосудие. Я считаю, что он мужик грамотный, и бизнес умеет вести, и команду хорошую сделал в мэрии… Загонять город в безвластие – нельзя так делать. Разберись со своим делом, а если разобрался – приходи обратно, и народ тебя изберет. Победил по правосудию, думаю, на выборах его бы избрали. Зная его, это было бы по-мужски правильно, город немножко страдает", — сказал Тарасенко журналистам.
Как полагают следователи, "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.