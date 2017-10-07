Алмазбек Атамбаев поздравил Владимира Путина с юбилеем

БИШКЕК, 7 окт – РИА Новости. Россия благодаря дальновидности и решительности президента Путина вновь заняла достойное место среди великих держав мира, и это признают как друзья, так и недруги России, заявил в субботу глава Киргизии Алмазбек Атамбаев о время телефонного разговора со своим российским коллегой.
Атамбаев подчеркнул, что особо ценит сложившийся высокий уровень взаимопонимания и доверия с президентом России. Он отметил, что за годы совместной работы удалось достичь значительных результатов в развитии и укреплении киргизско-российского стратегического партнерства, и выразил надежду на дальнейшее углубление и продвижение союзнических отношений во благо народов двух стран.
"Главы государств также обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений", — сообщает пресс-служба.