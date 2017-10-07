Врио губернатора Новосибирской области Травникова представят 9 октября

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представит региональным властям временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в понедельник, 9 октября, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.
"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представит временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова членам правительства региона, представителям исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.
Кроме того, практически сразу после церемонии представления врио губернатора Андрей Травников проведет запланированное ранее заседание правительства Новосибирской области.
Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов также сообщил, что в субботу экс-губернатор Городецкий попрощался с коллективом.