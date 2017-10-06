Заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Саудовской Аравии

КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу в ходе встречи договорились, что очередное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", возглавляемой президентом Татарстана, пройдет в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Минниханова.

Встреча состоялась в Москве, в рамках государственного визита короля Саудовской Аравии в Российскую Федерацию. Со стороны Королевства Саудовской Аравии в ней приняли участие все ключевые министры. Помимо Минниханова на встрече был посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и другие.

"В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках межгосударственных российско-саудовских отношений, вопросы ислама и другие. Кроме того, была затронута тема взаимодействия в рамках группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую в данное время возглавляет Рустам Минниханов по поручению (президента РФ) Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Минниханов более подробно рассказал о деятельности группы, ее заседаниях и вопросах, которые там обсуждаются. Он также предложил королю Саудовской Аравии рассмотреть возможность проведения очередного заседания "Россия – исламский мир" в Саудовской Аравии. "Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд положительно оценил это предложение и дал соответствующие поручения", — сообщает пресс-служба.

В ходе встречи Минниханов также предложил рассмотреть возможность проведения в Казани очередного заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Король Саудовской Аравии подчеркнул, что наблюдает за развитием Татарстана как одного из регионов России. Он также выразил удовлетворение от встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В 2016 и 2017 годах заседания группы прошли соответственно в Казани и Грозном.

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