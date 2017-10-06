Движение "Голос" планирует долгосрочное наблюдение за выборами 2018 года

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Движение в защиту прав избирателей "Голос" планирует реализовать на выборах президента РФ в 2018 году большую программу по долгосрочному наблюдению, включающую мониторинг СМИ и отслеживание случаев применения административного ресурса, сообщил РИА Новости сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

"В первую очередь, мы планируем большую программу по долгосрочному наблюдению — это будет мониторинг средств массовой информации, мониторинг применения административного ресурса, будут выходить соответствующие доклады", — рассказал Мельконьянц.

Он отметил, что эксперты движения будут наблюдать за тем, как работает механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения.

Новый механизм применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборов глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов. Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в период за 45 дней до выборов, крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своём участковом избиркоме.