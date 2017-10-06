Движение "Голос" планирует долгосрочное наблюдение за выборами 2018 года

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Движение в защиту прав избирателей "Голос" планирует реализовать на выборах президента РФ в 2018 году большую программу по долгосрочному наблюдению, включающую мониторинг СМИ и отслеживание случаев применения административного ресурса, сообщил РИА Новости сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.
Он отметил, что эксперты движения будут наблюдать за тем, как работает механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения.
Новый механизм применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборов глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов. Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в период за 45 дней до выборов, крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своём участковом избиркоме.