Хантсман: коллеги считают, что я говорю по-русски с китайским акцентом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о первых днях работы в посольстве в Москве, по его словам, некоторые из коллег считают, что он говорит по-русски с китайским акцентом.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) во время президентства Барака Обамы работал послом США в Пекине. По окончании своей службы в стране Хантсман получил из уст лидера КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая". Сенат США в конце сентября единогласно поддержал кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в РФ, ранее во вторник Хантсман вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

"Мои коллеги по посольству (в России) как-то отметили, что я говорю по-русски с китайским акцентом", — сказал Ханстман в эфире утреннего шоу на телеканале Fox News. Интервьюировала Хантсмана его дочь — Эбби Ханстман.

При этом глава американской дипмиссии не смог сдержать слез, когда говорил о роли США в мире и о ситуации внутри страны.

"Я думаю, что мы все еще величайшая страна в мире, в том числе это касается нашего стремления помогать. Назовите мне любую другую страну в мире, где бы в трудные времена соседи так же помогали бы соседям, а друзья — друзьям. И я не думаю, что мы стали слабее сегодня, я думаю, что мы стали сильнее", — сказал Ханстман.

США за последний месяц пережили три сильных урагана, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Помимо этого, на фоне массового убийства в Лас-Вегасе, в стране вновь разгорается дискуссия по поводу законодательных норм, регулирующих продажу оружия.