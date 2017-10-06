Клычков заявил, что не считает себя молодым технократом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Андрей Клычков, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области, заявил, что не относит себя к молодым технократам, поскольку пришел из публичной политики.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил временно исполняющим обязанности депутата Мосгордумы Клычкова.

"Сейчас принято говорить, что назначают молодых технократов, но я все-таки себя не отношу к технократам, я из публичной политики. И мне кажется, что тот московский опыт, который, может быть, даже передовой с остальными регионами, я и буду пытаться реализовать. В Москве очень много хорошего, что сделано, что хотелось бы реализовать и в других регионах. В данном случае Орловская область для меня возможность самое лучшее перенести. В первую очередь – это налаживание контакта власти и общества", — сказал Клычков в интервью телеканала "Россия 24".

Клычков отметил, что назначение было для него неожиданностью и у него были "совсем другие планы", он "думал в Москве работать".

"Но на сегодняшний день тот вызов, который брошен, и возможность, которая представлена, для меня, наверное, хороший шанс, чтобы показать, что я научился делать в Москве", — объяснил врио главы региона, отметив, что Орловская область – это регион, который имеет большую, богатую историю.

Клычков окончил Калининградский юридический институт МВД РФ в 2000 году, Российский университет инноваций – в 2004 году, Дипломатическую академию МИД РФ – в 2008 году. В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета КПРФ. В 2009–2014 годах — депутат Московской городской думы пятого созыва. Вновь избран депутатом Мосгордумы 14 сентября 2014 года.

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