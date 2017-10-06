Врио главы Новосибирской области стал молодой технократ, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Отставка главы Новосибирской области Владимира Городецкого была вполне ожидаемой, временно исполняющим обязанности назначен еще один молодой технократ, заявил РИА Новости президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко.

Президент России Владимир Путин в пятницу освободил Городецкого от должности главы региона, временно исполняющим обязанности назначен Андрей Травников.

"Отставка Городецкого вполне логична. По крайней мере, он имел один из самых низких показателей в последнем рейтинге устойчивости губернаторов "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус", который выпускает "Минченко Консалтинг". Он был в самом низу красной зоны – 5 баллов из 27 возможных за устойчивость. И, собственно, там главная интрига была вокруг фамилии сменщиков", — сказал Минченко.

По его словам, Травников – "еще один молодой технократ", в отличие от Городецкого, который "был уже возрастной", к тому же, по его мнению, достаточно случайно оказался на этой позиции.