В Кремле стали не комментировать назначение врио главы Орловской области

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи. 5 октября 2017

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать нюансы назначения представителя КПРФ Андрея Клычкова в качестве врио Орловской области.

Президент России Владимир Путин 5 октября освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Клычкова.

"Вопрос, который касается "кухни" выдвижения кандидатур, я оставил бы без ответа", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли назначение Клычкова на должность врио Орловской области с руководством КПРФ, а также насколько принципиально то, что в регионе коммунист сменил коммуниста.