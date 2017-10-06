Песков: переговоры по ВТС с Эр-Риядом не направлены против третьих стран

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере ВТС не направлено против третьих стран, любые озабоченности здесь безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах прежде всего наших двух стран, в интересах стабильности в мире и в регионе, и, безусловно, оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей страны, поэтому любые высказанные озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными", — сказал Песков журналистам.

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность по поводу информации о том, что на переговорах короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о закупке Эр-Риядом систем С-400. О договоренности по С-400 ранее сообщили арабские телеканалы.

Песков, в свою очередь, не стал подтверждать эту информацию.

"Тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговоров на высшем уровне. Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу. Безусловно, эта тема относится к категории весьма чувствительных", — сказал он, отметив, что работа по этим вопросам будет продолжаться.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.