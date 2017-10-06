Путин принял отставку губернатора Новосибирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности Новосибирского губернатора Владимира Городецкого, сообщает пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Андрея Травникова.
"Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области", — приводится в сообщении текст указа.