Первую премию клуба "Валдай" вручат на заседании в Сочи

МОСКВА, 06 окт — РИА Новости. В рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится первая церемония награждения Премией клуба, учреждённой в 2016 году. Премия вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.

Ежегодное заседание "Валдая" пройдет в Сочи с 16 по 19 октября. В нем примут участие 136 экспертов из 32 стран. Среди них: бывший президент Афганистана Хамид Карзай; исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо; экс-министр иностранных дел Египта Набиль Фахми; специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Натали Точчи; бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель; первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали; основатель Обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан и другие.

С российской стороны в заседании будут принимать участие председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике Фёдор Лукьянов, член Совета Федерации, экс-посол России в США Сергей Кисляк и другие государственные деятели и эксперты.

Одна из специальных сессий будет посвящена презентации ежегодного доклада клуба "Как важно быть серьёзным: мир на грани непоправимого". На заседании будут представлены результаты проекта "Индекс готовности к будущему", в котором путём анализа статистических данных и экспертных мнений клуб "Валдай" и ВЦИОМ попытались оценить способность стран G20 противостоять вызовам завтрашнего дня.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" создан в 2004 году. Основное внимание в своей деятельности клуб уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. За прошедшие годы в работе клуба приняли участие более 1000 представителей мирового научного сообщества из 63 государств.