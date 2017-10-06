Экс-глава Приморья рассказал, чем будет заниматься в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что на новом месте работы в Москве он будет трудиться "на благо родины", сообщает корреспондент РИА Новости.

Довольны ли вы работой главы вашего региона? Да, у меня претензий нет

Улучшения есть, но усилий явно не хватает

Главу моего региона необходимо сменить Результаты 13.3% Да, у меня претензий нет

25.1% Улучшения есть, но усилий явно не хватает

61.6% Главу моего региона необходимо сменить Все опросы Голосовать

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко . В пятницу Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу. Также на церемонии присутствовал Миклушевский.

"Я полюбил Приморье… Я здесь не родился,… здесь воевал мой дед в японскую компанию. Так получилось, что я прослужил здесь 7 лет. Мне предложена другая работа в Москве, на благо страны, России, я по-другому себя не представляю", — сказал Миклушевскй, поблагодарив коллег и соратников.

Также он сказал Тарасенко, что перед тем стоит непростая задача. "Но я уверен, что вы с ней справитесь", — сказал Миклушевский.

Накануне он сообщил журналистам о том, что уезжает работать в Москву, но не уточнил сферы деятельности.

Подробнее о биографии экс-главы Приморья Владимира Миклушевского читайте в справке РИА Новости >>

