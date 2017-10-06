Во Владивосток прилетел врио губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в четверг прилетел во Владивосток из Москвы, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

"Андрей Тарасенко прилетел дневным рейсом", — сказал собеседник.

Ранее пресс-секретарь Миклушевского Олеся Ясевич сообщила журналистам, что в пятницу нового и.о. губернатора Приморья официально представят во Владивостоке. Будет присутствовать полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.