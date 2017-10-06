Во Владивосток прилетел врио губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в четверг прилетел во Владивосток из Москвы, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
"Андрей Тарасенко прилетел дневным рейсом", — сказал собеседник.
Ранее пресс-секретарь Миклушевского Олеся Ясевич сообщила журналистам, что в пятницу нового и.о. губернатора Приморья официально представят во Владивостоке. Будет присутствовать полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.