Спикер уверен, что парламент Приморья поддержит врио губернатора Тарасенко

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заявил, что парламент поддержит нового и.о. губернатора региона Андрея Тарасенко, назначенного после отставки прежнего главы края Владимира Миклушевского.

"Назначение Андрея Владимировича Тарасенко — это решение президента России, и мы, безусловно, поддержим нового руководителя региона в интересах реализации в крае приоритетных федеральных проектов, дальнейшего социально-экономического развития и улучшения жизни приморцев. В Приморье достаточно много высокопрофессиональных, подготовленных, талантливых и любящих свой край людей, и ему будет на кого положиться в своей работе", — цитирует Ролика пресс-служба краевого парламента.

Спикер регионального парламента сообщил, что ему импонирует "морская" биография Тарасенко, "хорошее знание специфики приморских регионов страны, научная деятельность, большой опыт управленческой работы".

Он также отметил, что опыт Миклушевского найдет дальнейшее применение, и пожелал ему успехов.

В среду вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу его официально представят во Владивостоке.