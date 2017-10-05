Сенатор выступил за повышение возраста кандидатов в президенты до 40 лет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возраст кандидатов в президенты РФ нуждается не в понижении, а в повышении, для этой должности необходим профессиональный и жизненный опыт, нарабатываемый с годами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

В четверг депутат от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с точки зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировая практика показывает, что опытные политики являются более успешными.

"Я считаю это предложение в корне неправильным и ненужным. Мое личное мнение — наоборот, возраст кандидатов в сенаторы надо поднять до 35 лет, а в президенты — до 40", — сказал Александров.

Он объяснил свою позицию тем, что для работы на посту президента необходим определенный профессиональный и человеческий опыт. Такой же опыт требуется, убежден Александров, и для ряда других должностей — судей, депутатов Госдумы, сенаторов.

"Страсть ЛДПР к омолаживанию власти понятна, но позиция это неправильная, каждому возрасту соответствует своя деятельность. Нельзя лейтенанта назначить сразу генералом", — заявил 65-летний сенатор, отметив, что системность, опытность и серьезность приходят лишь с годами.