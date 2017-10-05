Путин освободил от должности губернатора Орловской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, временно исполняющим обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков, сообщает пресс-служба Кремля.

Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Президент назначил его заместителем своего полномочного представителя по Центральному федеральному округу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

За последние две недели в губернаторском корпусе произошел целый ряд перестановок. Путин освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского, губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нижегородского губернатора Валерия Шанцева, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главу Дагестана Рамазана Абдулатипова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Кроме того, источник в администрации президента рассказал РИА Новости, что уже принято решение об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.