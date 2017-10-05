Российские компании получат контракты от Saudi Aramco, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Совместный фонд РФПИ, саудовского суверенного PIF и нефтяного гиганта Saudi Aramco планирует инвестировать в российские нефтесервисные проекты, технологии для нефтедобычи, кроме того в рамках этой платформы Saudi Aramco будет давать контракты российским компаниям, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Энергетический фонд планирует инвестировать в нефтесервисные проекты и в технологии российские, которые могут быть полезны для Aramco и для других нефтяных и нефтехимических компаний Саудовской Аравии. В том числе этот фонд обсуждает инвестицию в Eurasia Drilling вместе с компанией Mubadala. Мы смотрим на ряд других технологий, связанных с техникой для нефтедобывающих компаний", — сказал Дмитриев.

"И для нас очень важно, что Aramco тоже присоединилась к этому соглашению и, соответственно, будет не только финансировать проекты, но и давать компаниям контракты, что позволит нашим компаниям выходить успешно на саудовский рынок", — добавил глава РФПИ.

О создании этой платформы для инвестиций в энергетическом секторе было объявлено в четверг в рамках визита короля Саудовской Аравии в РФ. Глава российского Минэнерго Александр Новак ранее сообщил, что страны создадут совместный фонд с капиталом 1 миллиард долларов, который, в частности, инвестирует 150 миллионов долларов в российскую нефтесервисную Eurasia Drilling Company (EDC).