Глава МИД Саудовской Аравии заявил о новых горизонтах в отношениях с РФ

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отношения между Россией и Саудовской Аравией получают новые горизонты, которые нельзя было представить раньше, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр на брифинге по итогам переговоров короля страны и президента РФ.

"Мы полагаем, что сейчас отношения между двумя странами стали развиваться и получать новые горизонты, которых мы не могли даже представлять ранее", — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

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