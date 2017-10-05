Депутат раскритиковал идею снижения возрастного ценза на выборах президента

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") назвал несерьезной идею депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о возможности избираться в президенты РФ с 25 лет.

Ранее в четверг Чернышов заявил, что возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с точки зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировой опыт показывает, что опытные политики являются более успешными.

"Это несерьезное предложение, оно, скорее, экстравагантное, призванное привлечь внимание", — сказал Емельянов РИА Новости.

"Если к нему более серьезно подойти, не с точки зрения экстравагантности, определенный возрастной ценз установлен не случайно. Человек должен быть достаточно зрел для того, чтобы выполнять эту должность. 35 (лет) — вполне оптимальный возраст", — пояснил парламентарий.

Согласно действующей Конституции, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.