Лавров: Москва и Эр-Рияд настроены наращивать сотрудничество во всех сферах

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия настроены наращивать сотрудничество во всех областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента России Владимира Путина.

"Это был дружеский, обстоятельный разговор, в основе которого было взаимное желание Москвы и Эр-Рияда последовательно наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Наши лидеры подробно обсудили состояние и пути дальнейшего развития, совершенствования взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах", — рассказал Лавров.