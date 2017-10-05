В Махачкале полпред президента представил врио главы Дагестана Васильева

МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев представил врио главы Дагестана Владимира Васильева.

"Вы все знаете, что 27 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке, а 3 октября исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Владимир Васильев. Я хотел бы по поручению президента представить нового и.о. главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева, человека, который не нуждается ни в каком представлении. Мы все прекрасно знаем основные успехи в его карьере. Он давно зарекомендовал себя как истинный патриот, офицер и государственный деятель",- сказал Белавенцев на церемонии представления, которая проходила в здании правительства в Махачкале.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

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