Эксперт прокомментировал расширение связей России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Развитие сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом не направлено против третьих сторон, в частности США, считает почетный президент Института Африки Российской академии наук, доктор исторических наук Алексей Васильев.

"Расширение и углубление отношений между Россией и Саудовской Аравией не направлено против третьих сторон. В России великолепно осведомлены о тесных исторических отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, и ни в коей мере в России не намерены что-то делать против этих отношений", — заявил эксперт на пресс-конференции в четверг.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву, в четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров Россия и Саудовская подписали 14 документов.

В частности, подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций России и министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии, меморандум о взаимопонимании министерства промышленности и торговли РФ и министерства торговли и инвестиций королевства.

По итогам переговоров была также подписана "дорожная карта" торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программа сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы, программа по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии.

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