В ЦИК прокомментировали идею снижения возрастного ценза на выборах

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Любые вопросы могут обсуждаться, но возрастной ценз на выборах установлен исходя из того, что для работы на таких постах, как президент или губернатор, человек должен обладать определенным жизненным опытом, сказала РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя идею снижения возраста для участия в президентских выборах.

Ранее в ЛДПР предложили разрешить избираться в президенты России с 25 лет. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который является одним из самых молодых парламентариев нынешнего созыва, отметил, что возможность избираться в президенты с 25 лет была бы правильной с токи зрения демократизации. Однако, по его словам, в любом случае ответственность за выбор должны нести сами избиратели.

Гришина напомнила, что возрастной ценз на выборах президента установлен Конституцией.

"Любые вопросы могут обсуждаться, но, вообще говоря, возрастной ценз для таких должностей, как губернатор, президент, все-таки исходит из того, что человек должен обладать определенным жизненным опытом", — отметила секретарь ЦИК, комментируя идею парламентария.

Согласно действующей Конституции РФ, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.